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Espreso.tvОбществоОт налогообложения уклоняются около 12 млн украинцев, - глава Налоговой службы

От налогообложения уклоняются около 12 млн украинцев, - глава Налоговой службы

иллюстративное
фото: dilo.net.ua
В Украине больше 4 млн человек систематически не платят налоги, а 11 млн вообще уклоняются от налогообложения

Об этом глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает Еспресо.TV .

По его словам в прошлом году налоговики в базе не увидели 11,8 млн потенциально активных граждан, от которых не получили никакого дохода.

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"Кроме того, 4,1 млн граждан Украины (это те, кто на подконтрольной территории) не видны на налоговой карте Украины. Ни одного действия в плане уплаты налогов, ни одного официального действия", - сказал он.

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