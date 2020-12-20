От налогообложения уклоняются около 12 млн украинцев, - глава Налоговой службы

20 декабря, 2020, 14:13

В Украине больше 4 млн человек систематически не платят налоги, а 11 млн вообще уклоняются от налогообложения

Об этом глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает Еспресо.TV .

По его словам в прошлом году налоговики в базе не увидели 11,8 млн потенциально активных граждан, от которых не получили никакого дохода.

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"Кроме того, 4,1 млн граждан Украины (это те, кто на подконтрольной территории) не видны на налоговой карте Украины. Ни одного действия в плане уплаты налогов, ни одного официального действия", - сказал он.

Напомним, во вторник, 22 декабря 2020 года, объединенные в сообщество SaveФОП физические лица предприниматели собираются провести многотысячный протестный митинг .

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