"Нас должно быть десятки тысяч". На 22 декабря движение SaveФОП созывает новую акцию

20 декабря, 2020, 13:38

Во вторник, 22 декабре 2020 года, объединенные в сообщество SaveФОП физические лица предприниматели собираются провести многотысячный протестный митинг

Объявление размещено на странице движения, передает Еспресо.TV.

"Дозор стоит, стоит подстерегает и предохраняет огонек борьбы. Чтобы 22 декабря мы снова продемонстрировали наше несогласие!

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Поэтому, во вторник, 22 декабря - нас должно быть десятки тысяч ... Собираемся, готовимся, не сдаемся ", - отмечают организаторы.

Протесты ФЛП начались после намерения команды Владимира Зеленского отменить существующую для них упрощенную систему налогообложения. Также протестующие требуют не допустить полного локдауна в январе 2021, что угрожает их существованию.

Дозор SaveФОП продолжает ночевать на Майдане . При этом устанавливать кухню, туалет и палатки запрещено.

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