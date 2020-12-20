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Espreso.tvОбщество"Нас должно быть десятки тысяч". На 22 декабря движение SaveФОП созывает новую акцию

"Нас должно быть десятки тысяч". На 22 декабря движение SaveФОП созывает новую акцию

Во вторник, 22 декабре 2020 года, объединенные в сообщество SaveФОП физические лица предприниматели собираются провести многотысячный протестный митинг

Объявление размещено на странице движения, передает Еспресо.TV.

"Дозор стоит, стоит подстерегает и предохраняет огонек борьбы. Чтобы 22 декабря мы снова продемонстрировали наше несогласие!

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Поэтому, во вторник, 22 декабря - нас должно быть десятки тысяч ... Собираемся, готовимся, не сдаемся ", - отмечают организаторы.

 

  • Протесты ФЛП начались после намерения команды Владимира Зеленского отменить существующую для них упрощенную систему налогообложения. Также протестующие требуют не допустить полного локдауна в январе 2021, что угрожает их существованию.
  • Дозор SaveФОП продолжает ночевать на Майдане . При этом устанавливать кухню, туалет и палатки запрещено.

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