Сергей Цивкач: около 20% всех иностранных инвестиций - с Кипра

19 декабря, 2020, 07:42

В эфире программы "Еспресо: капитал" на телеканале "Еспресо" Сергей Цивкач говорил об объемах, источниках и сферах инвестиций из-за рубежа в Украину

Сергей Цивкач, исполнительный директор Ukraine Invest, правительственного офиса по привлечению и поддержке инвестиций. Ранее был советником главы правительства, вице-премьер-министра Украины, первого президента и народных депутатов. Работал председателем правления организации CASES International. Юрист по образованию.

Ведущий программы - экономический обозреватель Андрей Яницкий.

Чем занимается ваш офис по привлечению инвестиций? Каким образом это работает?

Офис по привлечению инвестиций является государственным учреждением. Образован секретариатом Кабинета министров Украины в 2018 году. До того времени он работал в режиме совещательного органа при содействии международных доноров Украины. Сейчас мы занимаемся предоставлением услуг иностранным инвесторам в режиме единого окна.

То есть вы именно те инвестиционные няни, о которых все так много говорили?

Да, я бы сказал инвестиционные менеджеры или инвестиционные няни, как говорят в широких кругах. Мы занимаемся этим с 2018 года в полноценном формате офиса правительственного, а до этого, как совещательный организация.

Мы занимаемся тем, что предоставляем полный спектр услуг инвесторам. Начиная от того, что им надо предоставить минимальные советы по налоговому режиму или о том, как проходить таможенные процедуры в Украине.

Вкроятно, это должен быть крупный инвестор? Любой к вам не может обратиться?

Для нас нет разницы. Для нас главное - это продвижение имиджа Украины, как инвестиционно привлекательной юрисдикции. Поэтому к нам обращаются инвесторы даже с $1 млн долларов, или со $100 млн долларов. Для нас каждый положительный отзыв инвестора - это еще 3-5 дополнительных инвесторов, которые придут в Украину. Поэтому для нас нет разницы, из какого сектора к нам приходят инвесторы, или с какой суммой, или с какой идеей. Главное, чтобы это была идея, которая необходима для развития Украины.

Если вообще говорить об иностранных инвестициях в Украину, - я так понимаю, речь идет об иностранных инвестициях в первую очередь, - как они оцениваются? В процентах от ВВП? В миллиардах? Каким образом их можно посчитать?

Они оцениваются в цифрах. Ранее эта статистика велась Госстатом. Сейчас эту статистику ведет НБУ. Она немножко изменилась по методологии, поэтому цифры увеличились, потому что там еще добавлены долговые инструменты и другие показатели. Так, например, по состоянию на конец 2019 года в Украине была общая сумма прямых иностранных инвестиций $35,8 млрд.

То есть за все время...?

Нет, это сумма, которая тот момент находится в Украине. Но за последний год, например, 2019 год, было привлечено $3 млрд. Мы сейчас видим другие показатели. И это не только в Украине. Хочу вам сказать, что по состоянию на октябрь 2020 года мировой рынок прямых иностранных инвестиций снизился на 49%. Это очень большой показатель. При этом Украина еще находится в достаточно сбалансированной ситуации. И мы ожидаем, что показатели третьего и четвертого кварталов будут гораздо лучше. По состоянию на второй квартал в Украину зашли $ 1 млрд 255 млн инвестиций.

То есть еще раз подчеркну, что в прошлом году было около $3 млрд за первое полугодие, а в 2020 году за второй квартал - $1 млрд 255 млн.

За первый квартал была минусовая цифра.

То есть выводились деньги?

Да. То есть было $1,5 млрд вышедших. А во втором квартале зашло $1,255 млрд. Все равно еще цифра минусовая, но у нас еще есть третий и четвертый квартал, мы рассчитываем на положительный показатель.

В какие отрасли инвестируют преимущественно? В какие сферы?

Достаточно широкий спектр отраслей инвестирования. Начиная от энергетики, конечно, - это был такой бум, когда инвесторы заходили в Украину, инвестировали в возобновляемые источники энергии, потому что был тариф, как мы знаем, высокий. Затем был вопрос с ретроспективной переменной.

На солнечные электростанции, ветряные.

Да, и другие источники возобновляемой энергетики. Сейчас мы видим инвестиции в достаточно широкий спектр отраслей экономики: это производства, добывающая промышленность, автомобильная промышленность, легкая промышленность. И другие сектора, такие как, IТ, RnD (research and development, дословно - исследование и разработка, - ред.), инновационные направления.

RnD - это исследования?

Исследования, инновации и развитие технологий.

А из каких стран инвестируют преимущественно?

Здесь нужно поговорить о том, как прямые иностранные инвестиции надо распределять. Потому что есть прямые иностранные инвестиции, которые заходят действительно от иностранных инвесторов, а есть прямые иностранные инвестиции, которые заходят от украинских резидентов, которые являются конечными бенефициарами, но заходят через другие страны.

Так, если посмотреть на показатели, то инвестиции с Кипра показывают самые высокие цифры у нас сейчас. То есть, больше всего инвестиций оттуда. Однако некоторые из инвесторов - это наши украинские резиденты.

Но это всего по показателям НБУ около 20%. Больше всего таких инвестиций было в 2010-2013 годах. Это более 30%, затем немного уменьшалось. Сейчас это около 20%. И это не только практика Украины, это практика всех развивающихся стран. Так как инвесторы местные инвестируют через иностранные юрисдикции для того, чтобы иметь доступ к более развитой системы финансового регулирования.

Более дешевые кредиты и защита в международных судах?

В частности.

Доверие - однозначно. Но доверие должно базироваться на прагматизме. Мы должны, как государственное учреждение, как вся система государственная, думать над тем, как обеспечить правильное продвижение Украины; а когда мы обеспечили продвижение и привлекли внимание инвестора, как сделать так, чтобы инвестор не был разочарован после того, как он зашел в Украине, получил прибыль и, если нужно, вывел прибыли из Украины, или сделал реинвестиции в свое предприятие.

Я бы сказал, что картина является достаточно положительной на сегодня. Потому что, например, глядя на нашу деятельность, у нас сейчас в активной разработке 54 инвестиционных проекта.

А что это значит? То есть это предприятия с иностранными инвестициями, которым сейчас вы помогаете?

54 проекта - это иностранные инвесторы, которые заинтересованы войти в Украине и они уже на разных стадиях в разработке. 26 проектов - это идеи, то есть они уже готовы, они уже выделили средства. Они уже ждут разрешительную систему. Они ждут, чтобы получить документацию для того, чтобы вести деятельность в Украине и тому подобное.

Остальные проекты - это проекты, которые уже начали свою деятельность в Украине и их реализация предполагается в течение следующих 3-5 лет. Общая сумма, я хочу подчеркнуть - это $2,5 млрд. Именно от Украины будет зависеть, привлечем мы эти средства в большем размере, или в меньшем, или в том же.

Какая польза обычному человеку от этих инвестиций?

Они почувствуют это на себе. Что такое иностранные инвестиции? Что такое инвестиции вообще? Давайте говорить об инвестициях как общем рынке. Потому что для нас, даже несмотря на то, что мы Офис, который занимается привлечением прямых иностранных инвестиций, очень важно способствовать развитию местного рынка инвестиций. Потому что иностранный инвестор смотрит, в первую очередь, насколько комфортно работать национальному инвестору. Если он видит, что национальный инвестор инвестирует средства, тогда он тоже придет в Украину, потому что это и будет таким знаком доверия, о котором говорили в ролике.

Так вот, что такое инвестиции для рядового гражданина? Это создание, в первую очередь, рабочих мест; это большое количество рабочих мест, возможность выбрать работу для себя с более конкурентной зарплатой. Второе - это налоги в местные и центральные бюджеты, это качество дорог, это качество обучения, это качество медицинского обслуживания, это качество системы социальной защиты Украины. Это вообще наполнение нашей государственной системы средствами для того, чтобы мы могли жить в достижении и в комфортных условиях.

Но брать деньги любые я бы не стал. Есть ли какие-то запреты на происхождение денег?

Запрет на происхождение денег есть и в Украине, но он лимитированый. Следующим образом: инвесторами в Украине не могут быть юридические лица или физические лица, входящие в санкционный перечень компаний или людей. Также не могут быть привлечены к инвестированию в Украину компании, расположенные в стране-агрессоре. Но это мы говорим только о законопроекте 3760, который предусматривает стимулы для значительных инвестиций. То есть, если этот законопроект пройдет во втором чтении, то компании из страны-агрессора не смогут пользоваться этими преимуществами.

Там какие-то льготные режимы налогообложения? Или что там?

Там будет льготный режим налогообложения. Там будет отмена ввозных пошлин. Там будет содействие государства в построении коммуникаций, инфраструктуры в сумме до 30% от инвестиции, которая будет сделана в Украине.

Я помню, что обсуждалась идея, учитывая нашу судебную систему, чтобы инвесторов судил суд Великобритании или какой-то другой суд. Жива ли эта идея, действует ли она сейчас и для каких классов инвесторов?

Если мы говорим о проекте финансового центра Киев-Сити - это то, что работает и в Сингапуре, и в других странах, и в Казахстане, то этот проект еще не дошел до реализации на стадии законодательных изменений. Однако, надо разделить снова здесь две сферы. Инвесторы, которые заходят в Украину, и которые работают с украинским предприятием, они уже на сегодня могут выбрать любую юрисдикцию или любой суд, или арбитраж, который будет той точкой решения потенциального спора, если не дай Бог между сторонами хозяйственной деятельности возникнут какие-то вопросы.

Это все можно зафиксировать в контакте?

Да конечно. Это уже по состоянию на сегодня. Другие вопросы - это отношения с государством. Когда инвестируют в проекты совместно с государством. Здесь тоже надо совершенствовать систему по возможности. Но, если вернуться к проекту Киев-Сити, он еще не начат. Но это очень хорошая идея.