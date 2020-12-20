Мгновенный рекорд: форвард "Милана" забил самый быстрый гол в истории чемпионата Италии
Об этом сообщает Opta в twitter.
Леау отправил мяч в ворота "Сассуоло" из 6,2 секунды после начала матча 13-го тура чемпионата Италии.
21-летний португалец установил рекорд Серии А, забив самый быстрый гол в истории турнира. Предыдущий рекорд принадлежал Паоло Поджи, который в декабре 2001 года забил за "Пьяченцу" через 8 секунд после начала игры.
В итоге "Милан" победил "Сассуоло" 2:1, набрал 31 очко и лидирует в чемпионате Италии, опережая на 1 пункт "Интер".
"Сассуоло" с 23 баллами на шестом месте.
Чемпионат Италии
13-й тур
20 декабря
"Сассуоло" - "Милан" 1:2
Голы: Берарди, 89 - Леау, 1, Салемакерс, 9
1 - Il gol di # RafaelLeão è più veloce nella storia della Serie A (dopo 6 secondi), superando il precedente record di Paolo Poggi che risaliva a dicembre 2001 con la maglia del Piacenza (8 secondi). Sprint. #SassuoloMilan- OptaPaolo (@OptaPaolo) December 20, 2020
- 17 декабря стало известно, что "Милан" стал первой командой в истории чемпионата Италии, которая забивает в 14 матчах подряд два и более голов.
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