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Espreso.tvСпортМгновенный рекорд: форвард "Милана" забил самый быстрый гол в истории чемпионата Италии

Мгновенный рекорд: форвард "Милана" забил самый быстрый гол в истории чемпионата Италии


фото: Getty Images
Португальский нападающий "Милана" Рафаэль Леау забил на 7-й секунде в ворота "Сассуоло" самый быстрый гол в истории Серии А и помог своей команде удержать лидерство

Об этом сообщает Opta в twitter.

Леау отправил мяч в ворота "Сассуоло" из 6,2 секунды после начала матча 13-го тура чемпионата Италии.

21-летний португалец установил рекорд Серии А, забив самый быстрый гол в истории турнира. Предыдущий рекорд принадлежал Паоло Поджи, который в декабре 2001 года забил за "Пьяченцу" через 8 секунд после начала игры.

В итоге "Милан" победил "Сассуоло" 2:1, набрал 31 очко и лидирует в чемпионате Италии, опережая на 1 пункт "Интер".

"Сассуоло" с 23 баллами на шестом месте.

Чемпионат Италии

13-й тур

20 декабря

"Сассуоло" - "Милан" 1:2

Голы: Берарди, 89 - Леау, 1, Салемакерс, 9

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