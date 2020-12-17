"Милан" побил рекорд чемпионата Италии, который держался с 1948 года

17 декабря, 2020, 15:22

"Милан" стал первой командой в истории чемпионата Италии, которая забивает в 14 матчах подряд 2+ голов

Об этом сообщает Gracenote Live в twitter.

В 12-м туре Серии А "Милан" сыграл вничью с "Дженоа". Встреча завершилась со счетом 2: 2. За "россонери" отличились защитники Давиде Калабрия и Пьер Калюлю.

Для "Милана" это 14-й матч чемпионата Италии подряд, в котором они забивают 2+ гола. Это абсолютный рекорд в истории Серии А. Команда Стефано Пиола побила достижение "Торино", который в 1948 году в течение 13-ти встреч забивал 2+ мячей.

В турнирной таблице чемпионата Италии "Милан" занимает первую позицию. Команда имеет отрыв от "Интера", который идет вторым, 1 балл.

Gracenote Live (@GracenoteLive) December 16, 2020

23 ноября стало известно, что форвард "Милана" Златан Ибрагимович пропустит месяц из-за травмы бедра.

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