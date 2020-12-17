"Милан" побил рекорд чемпионата Италии, который держался с 1948 года
Об этом сообщает Gracenote Live в twitter.
В 12-м туре Серии А "Милан" сыграл вничью с "Дженоа". Встреча завершилась со счетом 2: 2. За "россонери" отличились защитники Давиде Калабрия и Пьер Калюлю.
Для "Милана" это 14-й матч чемпионата Италии подряд, в котором они забивают 2+ гола. Это абсолютный рекорд в истории Серии А. Команда Стефано Пиола побила достижение "Торино", который в 1948 году в течение 13-ти встреч забивал 2+ мячей.
В турнирной таблице чемпионата Италии "Милан" занимает первую позицию. Команда имеет отрыв от "Интера", который идет вторым, 1 балл.
Gracenote Live (@GracenoteLive) December 16, 2020
- 23 ноября стало известно, что форвард "Милана" Златан Ибрагимович пропустит месяц из-за травмы бедра.
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