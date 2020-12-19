Россия вернет Боснии и Герцеговине подаренную Лаврову украинскую икону

19 декабря, 2020, 12:17

Россия вернет подаренную Боснией и Герцеговиной украинский икону, происхождение которой проверит Интерпол

Об этом заявило Министерство иностранных дел России.

В МИД РФ сообщили, что подаренную главе российского МИД Сергею Лаврову в Сараево икону, вернут, чтобы Интерпол выяснил ее происхождения.

"Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола", - заявили в российском МИДе.

Ранее посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в Сараево ноту с требованием вернуть 300-летнюю икону, которую вывезли из оккупированного Луганска.

Напомним, 17 декабря посольство Украины направило ноту в Министерство иностранных дел Боснии и Герцеговины с просьбой предоставить информацию о том, почему 300-летнюю украинскую икону подарили главе МИД России Сергею Лаврову.

Предстоятель ПЦУ Епифаний прокомментировал действия председателя президиума БиГ и экс-президента республики Сербской в ее составе Милорад Додик, назвав подарок украинской иконы "политическим жестом" политика в сторону России.

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