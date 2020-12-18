Война с Россией для президента Зеленского вопрос второстепенный, - Гай

18 декабря, 2020, 15:12

Отношение к ветеранам и недофинансирование оборонного сектора страны указывает на то, что вопрос войны с Россией для президента Владимира Зеленского является второстепенным

Такое мнение высказал волонтер и офицер запаса ВСУ Мирослав Гай в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на телеканале Эспрессо.TV



"Недофинансирование оборонного сектора страны, которое, по моим подсчетам, составляет около 35%, и отношение к ветеранам войны с Россией указывает на то, что для Зеленского вопрос с войны с РФ является второстепенным. Есть ряд нерешенных важных вопросов в нескольких предприятиях военного строительства. Компании получили заказ, но не получают финансирования на выполнение работ. Это первый аспект. Второй - заключается в отношении президента к ветеранам АТО. Например, ситуация с родителями погибшего бойца ВСУ Ярослава Журавля. Люди судятся, люди в отчаянии, люди потеряли сына. С ними же никто не пообщался и не наладил коммуникации соответствующей. Сейчас же они судятся с президентом. То есть, теперь понятно, какое отношение у президента к воинам страны", - отметил Мирослав.



Также волонтер прокомментировал назначение министром по делам ветеранов генерал-майора СБУ Юлии Лапутиной.

"Я уверен, что она лучше подходит на эту должность. Я ее знаю лично и прекрасно проинформирован о ее подвигах в зоне ООС. Это человек честный, справедливый и верный себе и своим принципам. Главное, чтобы наша власть не дискредитировала ее персону. Ведь это они умеют очень хорошо", - добавил Гай.

Напомним, отец погибшего под Зайцевым разведчика Журавля подал иск против Зеленского о превышении полномочий

Рада назначила министром по делам ветеранов генерал-майора СБУ Юлию Лапутину.