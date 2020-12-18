18 декабря, 2020, 12:20

В пятницу, 18 декабря, Верховная Рада назначила министром по делам ветеранов генерал-майора СБУ Юлию Лапутину

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Кандидатуру Лапутиной поддержали 248 народных депутатов.

Юлия Лапутина родилась в 1967 году в Киеве, в 1992 году начала службу в СБУ оперуполномоченной подразделения контрразведки. После создания антитеррористического центра СБУ "Альфа" получила приглашение работать там старшим офицером.

В 2008 году Лапутина выступила с концепцией ментальной интеграции жителей Крыма в жизнь страны, которая была свернута после прихода к власти Виктора Януковича.

14 апреля 2014 года Лапутина в составе первой объединенной группы СБУ высадилась на Краматорском аэродроме, защиту которого обеспечивало спецподразделение "Альфа". Военнослужащая наладила контакты с проукраинскими активистами, осуществляла разведку, сбор и передачу в Киев информации, вела переговоры с представителями пророссийских формирований, чтобы предотвратить штурмы блокпостов украинских военных.

В сентябре - декабре 2014 года Лапутина командовала оперативной группой СБУ в зоне АТО и выполняла задачи по задержанию участников пророссийских террористических формирований. После освобождения Краматорска от оккупантов инициировала акцию "Краматорск - это Украина".

Юлия Лапутина является членом Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

25 марта 2020 года Лапутина получила звание генерал-майора и стала второй женщиной-генералом в истории независимой Украины.

Напомним, ранее Рада освободила от должности министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.

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