Отец погибшего под Зайцевым разведчика Журавля подал иск против Зеленского о превышении полномочий
23 октября, 2020, 13:41
Сергей Журавель, отец разведчика Ярослава Журавля, погибшего в июле под Зайцевым, подал иск против президента Владимира Зеленского из-за превышения им служебных полномочий
Иск отец опубликовал в Facebook.
Журавль в заявлении указывает, что "не простит тех, кто в результате популизма и некомпетентных действий стал причиной гибели моего сына".
Отец разведчика обвиняет Зеленского в том, что он "запретил подразделениям Объединенных сил проведение спасательно-поисковых мероприятий" у Зайцева (Донецкая область). Он считает, что это привело к гибели сына.
Журавель требует начать досудебное расследование по статье "превышение военным служебным лицом власти и полномочий". Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.
- Напомним, что российско-оккупационные войска обстреляли из засады трех военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела военного, который погиб 13 июля, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве у Зайцева
- В пресс-центре ООС потом подтвердили, что погибший от ранения, который скрывался в "серой зоне" после засады россиян, - сержант Ярослав Журавель.
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