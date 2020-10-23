Отец погибшего под Зайцевым разведчика Журавля подал иск против Зеленского о превышении полномочий

23 октября, 2020, 13:41

Сергей Журавель, отец разведчика Ярослава Журавля, погибшего в июле под Зайцевым, подал иск против президента Владимира Зеленского из-за превышения им служебных полномочий

Иск отец опубликовал в Facebook.

Журавль в заявлении указывает, что "не простит тех, кто в результате популизма и некомпетентных действий стал причиной гибели моего сына".

Отец разведчика обвиняет Зеленского в том, что он "запретил подразделениям Объединенных сил проведение спасательно-поисковых мероприятий" у Зайцева (Донецкая область). Он считает, что это привело к гибели сына.

Журавель требует начать досудебное расследование по статье "превышение военным служебным лицом власти и полномочий". Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.

Напомним, что российско-оккупационные войска обстреляли из засады трех военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела военного, который погиб 13 июля, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве у Зайцева

В пресс-центре ООС потом подтвердили, что погибший от ранения, который скрывался в "серой зоне" после засады россиян, - сержант Ярослав Журавель.