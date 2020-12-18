Суд Гааги начнет слушания по существу по делу MH17 в июне 2021 года

18 декабря, 2020, 16:40

Первое слушание дела MH17 по сути состоится 7 июня

Об этом говорится в сообщении на сайте окружного суда Гааги.

"Если следствие продолжится как ожидалось, суд начнет слушания дела по существу в уголовном процессе MH17 в понедельник, 7 июня 2021 года", - отметили в суде.

Следующее слушание по делу MH17 предстоит 1 февраля 2021 года. На нем заслушают, как проходит дополнительное расследование, а также статус исков о возмещении убытков, поданных родственниками, и заявление прокуратуры о проверке реконструкции MH17. Еще одно заседание планируется на 15 апреля 2021 года.

Напомним, Boeing-777 рейса MH17 был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014.

Напомним, что Окружной суд Гааги отказался рассматривать альтернативные версии катастрофы рейса MH17 в Донецкой области в 2014 году.