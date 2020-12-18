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Espreso.tvОбщество"Если есть факты - будем собираться": Разумков прокомментировал возможное кнопкодавительство при назначении Шкарлета

"Если есть факты - будем собираться": Разумков прокомментировал возможное кнопкодавительство при назначении Шкарлета

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что 18 декабря может обсуждаться вопрос кнопкодавительства при голосовании за кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования при наличии доказательств

Об этом сообщает УНИАН.

Разумков напомнил, что действует закон, предусматривающий уголовную ответственность за неперсональное голосование.

Он сообщил, что ему "совершенно безразлично", о депутате какой фракции будет идет речь, если он будет замечен в кнопкодавительстве.

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"Если есть факты, то будем собираться", - отметил он.

  • Напомним, за Сергея Шкарлета отдали голоса 226 нардепов - это минимально необходимое количество голосов для принятия такого решения.
  • Во фракции "Голоса" заявили, что нардеп ОПЗЖ Григорий Суркис, чья карта проголосовала за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, не присутствовал в зале заседаний в течение дня.

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