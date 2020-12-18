Подарок Лаврову украинской иконы из ОРЛО Босния открыла дело

18 декабря, 2020, 18:35

Прокуратура Боснии и Герцеговины открыла дело по факту дарения председателем президиума страны и бывшим президентом республики Сербской в ее составе Милорадом Додиком 300-летней иконы с Луганщины министру иностранных дел России Сергею Лаврову

Боснийский издание avaz.ba отмечает, что обращение в прокуратуру по факту "подарка" направила министр иностранных дел Бисера Туркович после того, как получила ноту из посольства Украины.

Отмечается, что МИД Боснии и Герцеговины разослал запросы правоохранительным органам для расследования всех заявлений, о которых говорит украинская сторона.

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На сегодняшний день есть подозрение, что икону вывезли из оккупированного Луганска, который с 2014 года находится под российским контролем.

Предстоятель ПЦУ Епифаний прокомментировал действия председателя президиума БиГ и экс-президента республики Сербской в ее составе Милорада Додика, назвав дарение украинской иконы "политическим жестом" политика в сторону России.

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