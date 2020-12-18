Назначение Шкарлета: Шмыгаль призвал несогласных с решением идти в суды

18 декабря, 2020, 13:16

Сергей Шкарлет назначен на должность министра образования и науки в соответствии с действующими законами

Об этом в парламенте заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Укринформ.

"Министр назначен в соответствии с действующим законодательством, он зачитал присягу и согласно закону приступил к исполнению своих обязанностей. Если у вас есть возражения - пожалуйста: Украина - демократическое государство, обращайтесь в суды, предоставьте доказательства. Если у вас есть доказательства для уголовного производства, предоставьте решения соответствующие экспертные или судовые. Мы их будем рассматривать вместе с вами", - сказал Шмыгаль.

Напомним, за Сергея Шкарлета отдали голоса 226 нардепов - это минимально необходимое количество голосов для принятия такого решения.

Во фракции "Голоса" заявили, что нардеп ОПЗЖ Григорий Суркис, чья карта проголосовала за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, не присутствовал в зале заседаний в течение дня.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что 18 декабря может обсуждаться вопрос кнопкодавительства во время голосования за кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования при наличии доказательств.