Лидер "Шахтера" Тайсон отказался покидать Украину зимой

18 декабря, 2020, 13:05

Лидер донецкого "Шахтера" Тайсон отказался покидать чемпионат Украины в зимнее трансферное окно

Об этом сообщает журналист Карлос Лакерда в twitter.

К Тайсону имеется интерес с родины. В частности, полузащитником интересуется бразильский "Интернасьональ". Однако футболист решил отработать свой контракт до конца и не покидать "Шахтер" в зимнее трансферное окно.

Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года, контракт вингера рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне он сыграл за дончан 15 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.

Также 32-летний бразилец выступал за "Металлист" и "Интернасьональ". За сборную Бразилии провел 8 матчей и забил 1 гол.

Falei com empresário de Taison eo mesmo acha improvável o Taison sair do Shakhtar antes de junho: "Muito improvável"



Além disso, o agente do atacante garante que não tem reunião agendada com a nova direção do Inter eo jogador deve definir seu futuro mais para frente. - Carlos Lacerda (@reporterlacerda) December 17, 2020

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