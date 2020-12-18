Лидер "Шахтера" Тайсон отказался покидать Украину зимой
Об этом сообщает журналист Карлос Лакерда в twitter.
К Тайсону имеется интерес с родины. В частности, полузащитником интересуется бразильский "Интернасьональ". Однако футболист решил отработать свой контракт до конца и не покидать "Шахтер" в зимнее трансферное окно.
Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года, контракт вингера рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне он сыграл за дончан 15 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.
Также 32-летний бразилец выступал за "Металлист" и "Интернасьональ". За сборную Бразилии провел 8 матчей и забил 1 гол.
Falei com empresário de Taison eo mesmo acha improvável o Taison sair do Shakhtar antes de junho: "Muito improvável"- Carlos Lacerda (@reporterlacerda) December 17, 2020
Além disso, o agente do atacante garante que não tem reunião agendada com a nova direção do Inter eo jogador deve definir seu futuro mais para frente.
- 18 июня полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон заявил, что хочет покинуть чемпионат Украины по футболу.
- 13 октября Тайсон отказался продлевать контракт с "Шахтером".
- 16 декабря сообщалось, что Тайсон не вел переговоров о трансфере с другими клубами.
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