Ломаченко рассказал, почему вышел на бой против Лопеса с травмой

18 декабря, 2020, 12:12

Василий Ломаченко вышел на бой против Теофимо Лопеса с травмой, потому что был уверен, что победит американца

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram lomus-official.

Ломаченко был убежден, что благодаря своему характеру сможет победить Лопеса.

"Мне было принципиально стать абсолютным чемпионом здесь и сейчас. Уже все было сделано. Бой был раскручен, на кону стояли четыре пояса. Если бы я отменил поединок, если бы мы его перенесли, я не знаю, когда бы мы смогли организовать бой и смогли ли бы организовать. Я верил, что могу выиграть и так. Я верил в это. Это не была недооценка. Я не говорил, что Лопес слабый, но верил, что могу и так выиграть. Плюс у меня был опыт с Линаресом. Я понимал, что на своих морально-волевых качествах, на характере буду вытаскивать этот поединок", - сказал Василий Ломаченко.

18 октября в Лас-Вегасе украинец проиграл американцу и потерял "франчайзинговый" титул WBC и пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb