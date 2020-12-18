Кернеса похоронят 23 декабря

Об этом сообщает 057.ua со ссылкой на секретаря горсовета Игоря Терехова.

Церемония прощания и похороны городского головы Харькова Геннадия Кернеса, который умер 17 декабря в немецкой больнице "Шарите", состоятся в среду, 23 декабря.

"Прощание будет проходить в фойе оперного театра, с 09:00 до 13:00. После пройдут похороны на почетной аллее", - сказал Терехов.

Кроме того, во время отпевания Геннадия Кернеса, которое состоится в Благовещенском соборе, доступ в помещение будет ограничен из-за карантинных мер.

Напомним, что городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнения коронавируса.

Тело мэра Харькова Геннадия Кернеса доставят в Харьков 21 декабря.

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