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Espreso.tvОбществоКернеса похоронят 23 декабря

Кернеса похоронят 23 декабря

Похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса состоятся 23 декабря

Об этом сообщает 057.ua со ссылкой на секретаря горсовета Игоря Терехова.

Церемония прощания и похороны городского головы Харькова Геннадия Кернеса, который умер 17 декабря в немецкой больнице "Шарите", состоятся в среду, 23 декабря.

"Прощание будет проходить в фойе оперного театра, с 09:00 до 13:00. После пройдут похороны на почетной аллее", - сказал Терехов.

Кроме того, во время отпевания Геннадия Кернеса, которое состоится в Благовещенском соборе, доступ в помещение будет ограничен из-за карантинных мер.

  • Напомним, что городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнения коронавируса.
  • Тело мэра Харькова Геннадия Кернеса доставят в Харьков 21 декабря.

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