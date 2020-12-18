Арестович публично извинился: обнародовал российскую версию гибели украинского военного

18 декабря, 2020, 15:42

Ранее спикер делегации ТКГ Алексей Арестович обнародовал русскую версию о смерти украинского военного от алкогольной интоксикации на территории ОРДЛО

Об этом спикер делегации ТКГ и советник председателя ОПГ Андрея Ермака Алексей Арестович заявил в комментарии журналистам, передает РБК-Украина.

Арестович заявил, что обнародование российской версии о смерти солдата, тело которого передали Украине 17 декабря, стало результатом "технической ошибки".

По его словам, у него было несколько текстов: версия, которую описывала российская сторона, и версия, которую хотел официально обнародовать. В итоге в Telegram было опубликовано не то сообщение.

"Это очень печально, что я запостил фактически версию российской стороны, которая имеет признаки информационного противоборства. Это именно моя ошибка, связанная с тем, что я просто промахнулся по тексту", - прокомментировал Арестович.

Накануне на Telegram-канале украинской делегации в ТКГ распространили информацию о том, что боевики передали тело бойца Вооруженных сил Украины. Сначала сообщалось о том, что он якобы самовольно и без оружия перешел на сторону боевиков и якобы умер от алкогольной или наркотической интоксикации.

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Позже сообщение было исправлено. Военный оказался на оккупированной территории и погиб там по неизвестным обстоятельствам.

Арестович уточнил, что по ошибке обнародовал версию представителей российской стороны, которую обсуждали во внутренней переписке.

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