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Espreso.tvОбществоВ ЕС назвали дату начала вакцинации граждан от коронавируса

В ЕС назвали дату начала вакцинации граждан от коронавируса


фото: reuters
в ЕС вакцинацию от коронавируса начнут 27, 28 и 29 декабря

Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter.

"Это момент Европы. 27, 28 и 29 декабря вакцинация (от коронавируса - ред.) начнется по всему ЕС. Мы защитим наших сограждан вместе", - отметила еврочиновник.

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Заметим, презентации вакцин от Pfizer и Moderna в Еврокомиссии ожидали массовую вакцинацию только в 2022 году

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17 декабря, 2020 четверг

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