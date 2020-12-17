В ЕС назвали дату начала вакцинации граждан от коронавируса

17 декабря, 2020, 14:46

в ЕС вакцинацию от коронавируса начнут 27, 28 и 29 декабря

Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter.

"Это момент Европы. 27, 28 и 29 декабря вакцинация (от коронавируса - ред.) начнется по всему ЕС. Мы защитим наших сограждан вместе", - отметила еврочиновник.

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It's Europe's moment.



On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.



We protect our citizens together. We are #StrongerTogether #EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL - Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020

Заметим, презентации вакцин от Pfizer и Moderna в Еврокомиссии ожидали массовую вакцинацию только в 2022 году

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