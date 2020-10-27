В ЕС заявили, что массовая вакцинация от COVID-19 будет не раньше 2022 года

27 октября, 2020, 20:29

В Европейском Союзе завили, что до 2022 года только часть населения стран ЕС сможет получить прививку от коронавируса

Об этом сообщает Reuters .

Представитель Европейской комиссии заявил, что блок из 27 стран с населением 450 млн человек уже заказал более 1 млрд доз потенциальных вакцин против COVID-19 от трех производителей лекарств.

Так, ЕС в настоящее время ведет переговоры о предварительном закупке еще одного миллиарда доз с другими компаниями.

"До конца 2021 года не будет достаточного количества доз вакцины против COVID-19 для всего населения", - заявил он.

Напомним, ученые Имперского колледжа Лондона обнаружили, что антитела к коронавирусу могут жить в организме человека только несколько месяцев .

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