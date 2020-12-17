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Espreso.tvОбществоОснований для усиления карантина в Киеве пока нет, - Госпотребслужба

Оснований для усиления карантина в Киеве пока нет, - Госпотребслужба


фото: reuters
В феврале будет необходимость введения усиленного карантина в Киеве, сейчас пока оснований нет

Об этом сообщил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии РБК-Украина .

Он отметил, что в феврале ожидается рост заболеваемости коронавируса.

"Нет, оснований для этого нет (усиливать карантин ранее - ред.). У нас есть основания делать это в феврале, когда у нас прогнозируется рост заболеваемости", - отметил Рубан.

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По его словам, сейчас ситуация в Киеве остается напряженной.

"Она напряженная из-за стабильно высокий показатель госпитализации тяжелых случаев. Но негативом также является то, что меньше обращаются за медицинской помощью или за недоверия к медицине, или из-за нежелания. То есть, занимаются люди самолечением", - добавил Рубан.

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