ФИФА выбрала символическую сборную лучших футболистов года

17 декабря, 2020, 21:05

Международная федерация футбольных ассоциаций выбрала символическую сборную лучших игроков-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Церемония ФИФА The Best 2020 прошла в онлайн-формате. Голосование лучших игроков мира стартовало 25 ноября и было завершено 9 декабря.

Автором лучшего гола года стал полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Сон Хин Мин.

Символическая сборная 2020:

Голкипер: Алиссон Беккер ( "Ливерпуль").

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк (оба - "Ливерпуль"), Серхио Рамос ( "Реал"), Альфонсо Дэвис ("Бавария")

Полузащитники: Йозуа Киммо ( "Бавария"), Кевин Де Брюйне ( "Манчестер Сити"), Тьяго Алькантара ( "Ливерпуль")

Нападающие: Криштиану Роналду ( "Ювентус"), Лионель Месси ( "Барселона"), Роберт Левандовски ( "Бавария").

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