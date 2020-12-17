ФИФА выбрала символическую сборную лучших футболистов года
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Церемония ФИФА The Best 2020 прошла в онлайн-формате. Голосование лучших игроков мира стартовало 25 ноября и было завершено 9 декабря.
Автором лучшего гола года стал полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Сон Хин Мин.
Символическая сборная 2020:
Голкипер: Алиссон Беккер ( "Ливерпуль").
Защитники: Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк (оба - "Ливерпуль"), Серхио Рамос ( "Реал"), Альфонсо Дэвис ("Бавария")
Полузащитники: Йозуа Киммо ( "Бавария"), Кевин Де Брюйне ( "Манчестер Сити"), Тьяго Алькантара ( "Ливерпуль")
Нападающие: Криштиану Роналду ( "Ювентус"), Лионель Месси ( "Барселона"), Роберт Левандовски ( "Бавария").
- В июле французское издание France Football заявил, что решило не вручать "Золотой мяч" из-за паузы в сезоне, объявленной из-за пандемии коронавируса.
- 17 декабря лучшим голкипером мира стал Мануэль Нойер.
- Звание лучшего тренера 2020 получил Юрген Клопп из "Ливерпуля".
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