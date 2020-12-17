Биатлон: Украинец Подручный финишировал в топ-6 спринта Кубка мира

В австрийском городе Хохфильцен на дистанции 10 км Подручный отстрелял безошибочно и занял шестую позицию. Еще один украинец Антон Дудченко замкнул топ-20 спринта - это лучший результат в его карьере.

Победу в спринте одержал норвежец Стурла Хольм Лагрейд, который стрелял безошибочно и на 7,9 сек. опередил Йоханнеса Дале, который также не допустил ни одного промаха. Бронзу получил еще один норвежец Йоханнес Бё.

Кубок мира. 4-й этап

Хохфильцен (Австрия)

17 декабря

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) - 23.04,9 (0 штрафных кругов)

2. Йоханнес Дале (Норвегия) - отставание 7,9 (0)

3. Йоханнес Бё (Норвегия) - +19,9 (2)

6. Дмитрий Подручный (Украина) - +51,3 (0)

20. Антон Дудченко (Украина) - +1.27,4 (0)

39. Артем Прима (Украна) - +2.02,8 (2)

75. Руслан Ткаленко (Украина) - +2.02,3 (2)

101. Богдан Цымбал (Украина) - +4.24,9 (3)

Напомним, 28 ноября стартовую гонку нового розыгрыша Кубка мира по биатлону сенсационно выиграл норвежец Стурла Холм Легрейд .

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