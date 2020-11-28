Биатлон: стартовая гонка Кубка мира завершилась сенсацией

28 ноября, 2020, 15:23

Стартовую гонку нового розыгрыша Кубка мира по биатлону сенсационно выиграл норвежец Стурла Холм Легрейд

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финском городе Контиолахти новый сезон Кубка мира начался индивидуальной мужской гонкой на 20 км

Ее сенсационно выиграл Стурла Холм Легрейд. Такого успеха 23-летний норвежец достиг лишь в пятой своей гонке на Кубке мира. На четырех огневых рубежах он не допустил ни одного промаха.

Вторым стал еще один норвежец Йоханнес Бё, который заработал одну штрафную минуту. Третьим финишировал немец Эрик Лессер, который также допустил один промах.

Лучшим из украинцев стал Артем Прима, который с двумя штрафными минутами стал 27-м.

Кубок мира

1-й этап

Контиолахти (Финаляндия)

Мужчины, индивидуальная гонка, 20 км

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) - 48.15,6 (0 штрафных минут)

2. Йоханнес Бё (Норвегия) - отставание 19,6 (1)

3. Лессер (Германия) - 1.03,6 (1)

27. Артем Прима (Украина) - 3.43,4 (2)

47. Богдан Цымбал (Украина) - 4.56,4 (2)

68. Руслан Ткаленко (Украина) - 7.01,4 (4)

73. Дмитрий Подручный (Украина) - 7.56,3 (5)

99. Антон Дудченко (Украина) - 12.20,0 (8)

Напомним, 15 ноября сборная Украины по биатлону определился с составом на первый этап Кубка мира в финском Контиолахти.

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