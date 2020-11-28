Биатлон: Украинка Джима попала в топ-10 в стартовой гонке сезона

28 ноября, 2020, 17:36

Украинка Юлия Джима финишировала десятой в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финском городе Контиолахти в гонке на 15 км лучшей из украинок стала Юлия Джима, которая не допустила ни одного промаха и финишировала десятой.

Победу в индивидуальной гонке одержала итальянка Доротея Вирер, которая также не заработала ни одной штрафной минуты и лишь на 0,8 сек опередила немку Дэнс Херманн, которая оставила неразбитой одну мишень.

Кубок мира

1-й этап

Контиолахти (Финляндия)

Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

1. Вирер (Италия) - 43.15,8 (0 штрафных минут)

2. Дениз Херманн (Германия) - отставание 0,8 (1)

3. Йоханна Скоттхайм (Швеция) - +24,1 (0)

10. Юлия Джима (Украина) - +1.54,8 (0)

25. Дарья Блашко (Украина) - +3.01,7 (1)

58. Вита Семеренко (Украина) - +5.42,8 (3)

61. Елена Пидгрушная (Украина) - +5.55,1 (4)

64. Екатерина Бех (Украина) - +6.01,9 (5)

Напомним, 28 ноября стартовую гонку нового розыгрыша Кубка мира по биатлону сенсационно выиграл норвежец Стурла Холм Легрейд .

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