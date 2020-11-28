Биатлон: Украинка Джима попала в топ-10 в стартовой гонке сезона
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В финском городе Контиолахти в гонке на 15 км лучшей из украинок стала Юлия Джима, которая не допустила ни одного промаха и финишировала десятой.
Победу в индивидуальной гонке одержала итальянка Доротея Вирер, которая также не заработала ни одной штрафной минуты и лишь на 0,8 сек опередила немку Дэнс Херманн, которая оставила неразбитой одну мишень.
Кубок мира
1-й этап
Контиолахти (Финляндия)
Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км
1. Вирер (Италия) - 43.15,8 (0 штрафных минут)
2. Дениз Херманн (Германия) - отставание 0,8 (1)
3. Йоханна Скоттхайм (Швеция) - +24,1 (0)
10. Юлия Джима (Украина) - +1.54,8 (0)
25. Дарья Блашко (Украина) - +3.01,7 (1)
58. Вита Семеренко (Украина) - +5.42,8 (3)
61. Елена Пидгрушная (Украина) - +5.55,1 (4)
64. Екатерина Бех (Украина) - +6.01,9 (5)
- Напомним, 28 ноября стартовую гонку нового розыгрыша Кубка мира по биатлону сенсационно выиграл норвежец Стурла Холм Легрейд .
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