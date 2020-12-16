Судьба боя Джошуа - Фьюри зависит от Усика, - менеджер украинского боксера
Об этом сообщает Boxing Social.
По словам Климаса, британцы смогут подраться за звание абсолютного чемпиона мира только с разрешения Усика.
"Промоутеры Эдди Хирн, Фрэнк Уоррен и Боб Арум планируют устроить бой Джошуа - Фьюри и попытаются попросить об освобождении от обязательной защиты. Но освобождения не будет без разрешения Усика", - убежден Климас.
Он подчеркнул, что принимать окончательное решение будет именно Усик.
"На данном этапе Усик уверен в своей позиции и хочет драться с Джошуа в следующем бою. На этой стадии Усик не желает отступать. Далее он хочет драться с Эй Джеем. Это его позиция. Усик все проанализирует, примет решение и скажет нам, что делать ", - сказал Климас.
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации).
Джошуа владеет титулами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 12 декабря в Лондоне Джошуа нокаутировал в девятом раунде Пулева.
- 13 декабря стало известно, что Всемирная боксерская организация требует от Джошуа провести обязательную защиту титула в поединке против Усика.
- 15 декабря Александр Усик получил предложение позволить Джошуа и Тайсону Фьюри сражаться за титул WBO , который победитель обязуется сделать вакантным.
- Усик согласился уступить право на поединок с Джошуа за солидные отступные.
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