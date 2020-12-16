Судьба боя Джошуа - Фьюри зависит от Усика, - менеджер украинского боксера

16 декабря, 2020, 11:49

Менеджер Александра Усика Эгис Климас заявил, что бой между британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри получит статус поединка за звание абсолютного чемпиона мира только с разрешения украинского боксера

Об этом сообщает Boxing Social.

По словам Климаса, британцы смогут подраться за звание абсолютного чемпиона мира только с разрешения Усика.

"Промоутеры Эдди Хирн, Фрэнк Уоррен и Боб Арум планируют устроить бой Джошуа - Фьюри и попытаются попросить об освобождении от обязательной защиты. Но освобождения не будет без разрешения Усика", - убежден Климас.

Он подчеркнул, что принимать окончательное решение будет именно Усик.

"На данном этапе Усик уверен в своей позиции и хочет драться с Джошуа в следующем бою. На этой стадии Усик не желает отступать. Далее он хочет драться с Эй Джеем. Это его позиция. Усик все проанализирует, примет решение и скажет нам, что делать ", - сказал Климас.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации).

Джошуа владеет титулами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

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