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Espreso.tvОбществоРада 16 декабря рассмотрит отставку одного из министров, - Разумков

Рада 16 декабря рассмотрит отставку одного из министров, - Разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил комитетам рассмотреть заявления об увольнении министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов

Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает пресс-служба парламента.

По его словам, в парламент поступили заявления этих министров об отставке.

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"Я думаю, что один из вопросов будет сегодня рассматриваться. Другой - возможно, завтра", - сообщил он.

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