Рада 16 декабря рассмотрит отставку одного из министров, - Разумков

16 декабря, 2020, 10:18

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил комитетам рассмотреть заявления об увольнении министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов

Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает пресс-служба парламента.

По его словам, в парламент поступили заявления этих министров об отставке.

Читайте также: Разумков: Министры защиты окружающей среды и ветеранов подали заявления об отставке

"Я думаю, что один из вопросов будет сегодня рассматриваться. Другой - возможно, завтра", - сообщил он.

Читайте также: В Раде назвали кандидатов на должности министров образования, энергетики и по делам ветеранов