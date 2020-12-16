Рада 16 декабря рассмотрит отставку одного из министров, - Разумков
16 декабря, 2020, 10:18
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил комитетам рассмотреть заявления об увольнении министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов
Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает пресс-служба парламента.
По его словам, в парламент поступили заявления этих министров об отставке.
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"Я думаю, что один из вопросов будет сегодня рассматриваться. Другой - возможно, завтра", - сообщил он.
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