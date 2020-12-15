Разумков Министры защиты окружающей среды и ветеранов подали заявления об отставке

15 декабря, 2020, 18:50

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский и министр по делам ветеранов Сергей Бессараб подали заявления об увольнении

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания парламента, передает Еспресо.TV.

Министры Роман Абрамовский и Сергей Бессараб подали заявления об отставке, заявил Разумков.

"Я прошу комитеты собраться завтра (16 декабря, - ред.) и с утра рассмотреть эти вопросы, чтобы мы могли вынести их на пленарное заседание. Даю соответствующее поручение", - подчеркнул он.

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