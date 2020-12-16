"Ювентус" потерял очки в матче против "Аталанты" из-за не забитого Роналду пенальти
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 29-й минуте Федерико Кьеза открыл счет во встрече и вывел "Ювентус" вперед. Туринцы удерживали преимущество до середины второго тайма, пока Ремо Фройлер не забил гол и не вернул "Аталанту" в игру.
"Юве" имел шанс снова выйти вперед. Однако Криштиану Роналду не реализовал пенальти на 61-й минуте. Украинец Руслан Малиновский провел на футбольном поле 71 минуту.
В турнирной таблице Серии А "Аталанта" занимает девятое место и имеет 17 очков. В активе "Ювентуса" 23 балла и четвертая позиция. Лидером чемпионата является "Милан".
Чемпионат Италии
12-й тур
16 декабря
"Ювентус" - "Аталанта" 1:1
Голы: Кьеза, 29 - Фройлер, 57
Нереализованный пенальти: Роналду, 61
- 13 декабря в 11-м туре чемпионата Италии украинец Руслан Малиновский забил гол за "Аталанту" и помог ей победить "Фиорентину".
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