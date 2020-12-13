Гол Малиновского помог "Аталанте" разбить "Фиорентину" в чемпионате Италии

13 декабря, 2020, 17:53

В 11-м туре чемпионата Италии украинец Руслан Малиновский забил гол за "Аталанту" и помог ей победить "Фиорентину"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Малиновский вышел в стартовом составе "Аталанты" и был заменен на 74-й минуте. На 55-й минуте украинец забил ударом со штрафного и сделал счет 2:0 в пользу команды из Бергамо. Для нашего полузащитника этот гол стал первым в нынешнем сезоне в чемпионате Италии.

В конце первого тайма "Аталанту" вывел вперед Робин Госенс. На 63-й минуте третий мяч в ворота флорентийцев отправил Рафаэль Толо.

"Аталанта" победила "Фиорентину" 3:0, набрала 17 очков и занимает восьмое место. Флорентийцы имеют 9 пунктов и идут 17-ми.

Чемпионат Италии

11-й тур

13 декабря

"Аталанта" - "Фиорентина" 3:0

Голы: Госенс, 44, Малиновский, 55, Толо, 63

Напомним, 9 декабря в 6-м туре Лиги чемпионов "Аталанта" победила голландский "Аякс" со счетом 1:0 и вышла в 1/8 финала.

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