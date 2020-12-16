Промоутер думает, что Джошуа боится драться с Усиком

16 декабря, 2020, 10:45

Менеджер Александра Усика Эгис Климас считает, что Энтони Джошуа боится проиграть украинскому боксеру

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Климаса, если Джошуа откажется от титула WBO (Всемирной боксерской организации) и боя с Усиком, это означает, что он боится украинца.

"Если Джошуа откажется от титула и проведет бой с Фьюри, это будет означать, что он боится Александра Усика. Он видит большой риск в том, что подерется с Усиком и проигрывает. Вот о чем речь. Если Джошуа на 100 процентов уверен, что может побить Усика, тогда это другая история. Но если он не уверен, то, конечно, может освободить титул ", - сказал Климас.

Менеджер также объяснил, почему команда украинца не судилась за право сразиться с Джошуа в 2020 году, которое получил болгарин Кубрат Пулев.

"Усик уже был претендентом перед боем Джошуа и Пулева, но там появилась IBF, которая выступила за бой. Мы не пошли в суд. Пусть Джошуа бьется с Пулевым, а мы получим следующий бой. Это правила, это наша позиция" - сказал Климас.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации).

Джошуа владеет титулами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb