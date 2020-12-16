Партия ЕС заняла бы второе место на выборах в Раду, если бы они состоялись в ближайшее время, - Центр Разумкова
Об этом говорится в сообщении Центра Разумкова по результатам исследования, проведенного социологической службой центра.
"Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 17,5% всех опрошенных или 26,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать)", - говорится в сообщении.
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За партию "Европейская Солидарность" проголосовали бы соответственно 13% и 19,5%, а за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13% и 18%.
ВО "Батькивщина" поддержали бы - 6% и 9%, а партию "Сила и честь" - соответственно 4% и 5%.
Партия "Украинская стратегия Гройсмана" (3% и 4%), ВО "Свобода" (2% и 3%), "Голос" (1% и 2%), "За будущее" (1% и 2%), "УДАР Виталия Кличко"(1% и 1%) и другие не преодолели бы 5%-й барьер.
- Напомним, президента Владимира Зеленского 42% украинцев назвали "разочарованием 2020 года".
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