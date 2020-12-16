42% украинцев считают Зеленского "разочарованием-2020", - Центр Разумкова
16 декабря, 2020, 16:17
Президента Владимира Зеленского 42% украинцев назвали "разочарованием 2020 года"
Об этом говорится в опросе Центра Разумкова.
42% украинцев назвали Зеленского "разочарованием 2020 года". 10% "разочарованием года" считают Петра Порошенко, по 2% - Виктора Медведчука, Дениса Шмыгаля, Юлию Тимошенко, Олега Ляшко, Алексея Гончарука, 1% - Святослава Вакарчука.
О разочаровании всеми политиками заявили 5% респондентов, а 17% не смогли в этом качестве назвать никого.
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