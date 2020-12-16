Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, во второй тур вышли бы Зеленский и Порошенко, - Центр Разумкова

16 декабря, 2020, 17:20

Кандидатуру Владимира Зеленского на президентских выборах поддержали бы 19% опрошенных украинцев или 28% тех, кто пойдет на выборы, если бы они состоялись в ближайшее время. Петра Порошенко поддержали бы 13% и 19%

Об этом говорится в сообщении Центра Разумкова по результатам исследования, проведенного социологической службой центра.

"Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы В. Зеленский (19% всех опрошенных и 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать)", - говорится в сообщении.

В свою очередь за пятого президента, нардепа фракции "Европейская Солидарность" Петра Порошенко проголосовали бы 13% всех опрошенных и 19% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.

За сопредседателя фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - соответственно 12% и 17% опрошенных, за лидера фракции "Батькивщина" нардепа Юлию Тимошенко - 6% и 8%.

За Игоря Смешко - соответственно 4,5% и 6%, а за Владимира Гройсмана -3% и 4%.

В свою очередь Анатолия Гриценко поддержали бы - 3% и 3%, а Дмитрия Разумкова - соответственно 2% и 2,5%.

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