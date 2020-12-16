Облгазы, которые включали в платежки на газ "коэффициенты", продолжают это делать, - представитель "Нафтогаза"

16 декабря, 2020, 22:47

Около половины облгазов продолжают включать в платежки на газ большие начисления, так называемые "коэффициенты"

Об этом заявил Алексей Хабатюк, заместитель главы департамента энергоэффективности "Нафтогаза", в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"По тем облгазам, по которым коэффициенты начисляются, они продолжают начисляться. Это примерно 20 облгазов из более чем 40. Так что у почти половины, если брать по количеству облгазов, эти начисления продолжаются", - сказал Хабатюк.

По его словам, этот вопрос на контроле в Антимонопольном комитете.

"Кстати, не так давно было принято решение по "Черновцыгазсбыту": суд подтвердил незаконность действий "Черновцыгазсбыта" и правильность действий Антимонопольного комитета, который оштрафовал и заставил газсбыт провести соответствующие перерасчеты", - добавил руководитель "Нафтогаза".

Он также напомнил о рассмотрении дела в Верховном суде.

"Также потребители судятся по температурным коэффициентам. И сейчас дело находится в Большой палате Верховного суда. По результатам этого решения все судебные дела будут разблокированы, так как этот суд фактически производит правоприменительную практику. Я надеюсь, что Большая палата примет обоснованное решение в пользу потребителей", - отметил Хабатюк.