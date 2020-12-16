Облгазы, которые включали в платежки на газ "коэффициенты", продолжают это делать, - представитель "Нафтогаза"
Об этом заявил Алексей Хабатюк, заместитель главы департамента энергоэффективности "Нафтогаза", в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"По тем облгазам, по которым коэффициенты начисляются, они продолжают начисляться. Это примерно 20 облгазов из более чем 40. Так что у почти половины, если брать по количеству облгазов, эти начисления продолжаются", - сказал Хабатюк.
По его словам, этот вопрос на контроле в Антимонопольном комитете.
"Кстати, не так давно было принято решение по "Черновцыгазсбыту": суд подтвердил незаконность действий "Черновцыгазсбыта" и правильность действий Антимонопольного комитета, который оштрафовал и заставил газсбыт провести соответствующие перерасчеты", - добавил руководитель "Нафтогаза".
Он также напомнил о рассмотрении дела в Верховном суде.
"Также потребители судятся по температурным коэффициентам. И сейчас дело находится в Большой палате Верховного суда. По результатам этого решения все судебные дела будут разблокированы, так как этот суд фактически производит правоприменительную практику. Я надеюсь, что Большая палата примет обоснованное решение в пользу потребителей", - отметил Хабатюк.
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в последнее время получала больше всего жалоб на платежки за газ с большими начислениями, так называемыми коэффициентами приведения к стандартным условиям, сообщила Ольга Бабий, член НКРЭКУ.
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В НКРЭКУ рассказали, что делать в случае получения необоснованных начислений за газ.