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Espreso.tvЭкономикаНацрегулятор получил более 20 тыс. жалоб на платежки за газ с большими начислениями, - член комиссии Бабий

Нацрегулятор получил более 20 тыс. жалоб на платежки за газ с большими начислениями, - член комиссии Бабий

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в последнее время получала больше всего жалоб на платежки за газ с большими начислениями, так называемыми "коэффициентами приведения к стандартным условиям"

Об этом сообщила Ольга Бабий, член НКРЭКУ, в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Наибольшее количество жалоб, поступавших к нам в последнее время - это, конечно, коэффициенты, потому что это был не до конца урегулированный вопрос. Это был такой вал, их было более 20 тыс. Мы реагировали, давали разъяснения", - сказала Бабий.

Она рассказала, что делать в случае больших начислений.

"Когда вы получаете платежку за распределение, и там увеличились начисления или что-то вам непонятно - вы сразу можете обращаться с апелляционной жалобой к поставщику: пишите, звоните. Если поставщик не реагирует, вы имеете право обратиться к регулятору (НКРЭКУ) с требованием провести проверку этого начисления", - пояснила представитель Нацкомисии.

В таком случае НКРЭКУ получает основания для проведения проверки, получения объяснений от поставщика газа. Если начисление неправильное, Нацкомиссия требует осуществить перерасчет.

Бабий также рассказала, что причина таких платежек - законодательный вакуум.

"Для того, чтобы газ поставлять на кран, в трубе постоянно должен быть газ. Объем этого газа, который постоянно должен быть в трубе, называется "коэффициент приведения к стандартным условиям". В 2015 году действовала методология, которая определяла объемы этого газа. В 2016 году Минтопэнерго отменяет эту методологию, и с 2018 года облгазы начинают применять так называемые коэффициенты, мотивируя тем, что в их расчетах потерь газа уже нет всех объемов приведения к стандартным условиям", - пояснила представитель регулятора.

По ее словам, сейчас этот вопрос до конца не урегулирован, так как происходят параллельные суды. Окончательное решение должен принять Высший суд.

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