"НКРЭКП вправе требовать перерасчет": в комиссии рассказали, что делать в случае получения необоснованных начислений за газ

17 сентября, 2020, 20:02

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, объяснили увеличение сумм в платежках за газ

Об этом сообщила член НКРЭКП Ольга Бабий, передает Еспресо.TV.

"Если поставщик не реагирует на ваши обращения, стоит оформить жалобу-заявление с просьбой провести проверку этого начисления. Если есть пострадавшее лицо-потребитель, на жалобы которого поставщик не реагирует, вы имеете право обратиться с такой просьбой к регулятору. Тогда у нас будут основания выйти на проверку и применить к этому поставщику санкцию. А также получить объяснение, почему он теперь с 2015 года насчитывает эти коэффициенты, если раньше он их уже учел. Если такие начисления неправильные, НКРЭКП вправе требовать провести перерасчет. Мой совет - обращайтесь к регулятору и сообщайте о таких нарушениях", - отметила Бабий.

Она отметила, что в ближайшее время регулятор получит новые полномочия, которые позволят более оперативно реагировать на жалобы потребителей.

"Когда были приняты новые законы, регулирующие рынок электроэнергии и рынок газа, НКРЭКП действовала в пределах своих старых полномочий, она не могла оперативно реагировать на незаконные действия, которые происходят. В течение недели-двух мы придем к окончательному варианту расследований нарушений и тогда сможем быстрее реагировать на них", - сказала Бабий.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) в последнее время получала больше всего жалоб на платежки за газ с большими начислениями.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb