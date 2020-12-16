Нам плевать: Джошуа согласился отдать чемпионский пояс WBO Усику
Об этом сообщает BoxingScene.
По словам промоутера Джошуа Эдди Хирна, если ради организации боя с Тайсоном Фьюри придется отказаться от титула WBO (Всемирной боксерской организации), британский тяжеловес оставит пояс вакантным.
"Нам плевать. Мы освободим пояс, если понадобится. Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы этот бой был за звание абсолютного чемпиона. Это не проблема, все этого хотят. Вы увидите этот бой в следующем году", - пообещал Хирн.
Джошуа владеет титулами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 12 декабря в Лондоне Джошуа нокаутировал в девятом раунде Пулева.
- 13 декабря стало известно, что Всемирная боксерская организация требует от Джошуа провести обязательную защиту титула в поединке против Усика.
- 15 декабря Александр Усик получил предложение позволить Джошуа и Тайсону Фьюри сражаться за титул WBO , который победитель обязуется сделать вакантным.
- Усик согласился уступить право на поединок с Джошуа за солидные отступные.
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