Нам плевать: Джошуа согласился отдать чемпионский пояс WBO Усику

16 декабря, 2020, 15:05

Британский боксер Энтони Джошуа готов отказаться от титула WBO ради боя против соотечественника Тайсона Фьюри

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам промоутера Джошуа Эдди Хирна, если ради организации боя с Тайсоном Фьюри придется отказаться от титула WBO (Всемирной боксерской организации), британский тяжеловес оставит пояс вакантным.

"Нам плевать. Мы освободим пояс, если понадобится. Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы этот бой был за звание абсолютного чемпиона. Это не проблема, все этого хотят. Вы увидите этот бой в следующем году", - пообещал Хирн.

Джошуа владеет титулами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb