В Киеве в полицию поступило сообщение о заминировании ряда ТРЦ

15 декабря, 2020, 15:02

В полицию поступило анонимное сообщение о заминировании ТРЦ Океан Плаза, Променада, ЦУМ, SkyMall, Глобус

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В столице в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании ТРЦ Океан Плаза, Променада, ЦУМ, SkyMall, Глобус.

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Кроме того, этот аноним сообщил, что по улице Хорива, 20 и Рижская, 12 заложены самодельные взрывные устройства и "взрыв" должен произойти в 18.00.

Напомним, в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании Северного апелляционного хозяйственного суда .

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