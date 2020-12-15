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Espreso.tvОбществоВ Киеве сообщили о заминировании апелляционного суда

В Киеве сообщили о заминировании апелляционного суда


фото: rfe
В полицию поступило анонимное сообщение о заминировании Северного апелляционного хозяйственного суда

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Он находится по адресу Шолуденко, 1.

На место выехали полицейские следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники.

Информацию проверяют, также решается вопрос об эвакуации.

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