В Киеве сообщили о заминировании апелляционного суда
15 декабря, 2020, 11:24
В полицию поступило анонимное сообщение о заминировании Северного апелляционного хозяйственного суда
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Он находится по адресу Шолуденко, 1.
На место выехали полицейские следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники.
Информацию проверяют, также решается вопрос об эвакуации.
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