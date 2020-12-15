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Espreso.tvОбществоСытник прокомментировал дело о вероятной взятке Гройсману

Сытник прокомментировал дело о вероятной взятке Гройсману

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что сейчас идет расследование по делу Укрбуда и Нацгвардии, в НАБУ проверяют информацию о возможной взятке бывшему премьеру Владимиру Гройсману, но пока не могут ничего комментировать

Об этом он рассказал в интервью изданию ZN.ua.

"Мы же еще ничего не говорили по этому поводу... Информационная политика НАБУ заключается в том, что мы делаем заявления, опираясь только на уже установленные факты. Полностью установленный факт - дело о квартирах Нацгвардии. В части других эпизодов - продолжается расследование", - сказал Сытник.

По его словам, в рамках расследования этого факта по ряду направлений проводились обыски. В частности, и в помещении по делу бывшего премьера.

Директор НАБУ добавил, что экспертиза по оценке помещения в деле Гройсмана еще не завершили, поэтому он не может "ни в положительном, ни в отрицательном ключе комментировать это дело".

Сытник заявил, что как только будут стопроцентные доказательства той или иной версии, в НАБУ все прокомментируют. И он не доволен, что информация об обысках и вероятной взятке просочилась в СМИ.

  • По информации журналиста Юрия Бутусова, бывший нардеп и владелец компании "Укрбуд" Максим Микитась дал показания о якобы 75 млн взятки экс-премьер-министру Владимиру Гройсману.
  • Представитель экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Василий Рябчук назвал "абсолютной ложью" сообщения о якобы взятке Гройсману от экс-нардепа Максима Микитася.

 

 

 

 

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