Сытник прокомментировал дело о вероятной взятке Гройсману
Об этом он рассказал в интервью изданию ZN.ua.
"Мы же еще ничего не говорили по этому поводу... Информационная политика НАБУ заключается в том, что мы делаем заявления, опираясь только на уже установленные факты. Полностью установленный факт - дело о квартирах Нацгвардии. В части других эпизодов - продолжается расследование", - сказал Сытник.
По его словам, в рамках расследования этого факта по ряду направлений проводились обыски. В частности, и в помещении по делу бывшего премьера.
Директор НАБУ добавил, что экспертиза по оценке помещения в деле Гройсмана еще не завершили, поэтому он не может "ни в положительном, ни в отрицательном ключе комментировать это дело".
Сытник заявил, что как только будут стопроцентные доказательства той или иной версии, в НАБУ все прокомментируют. И он не доволен, что информация об обысках и вероятной взятке просочилась в СМИ.
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