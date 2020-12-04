Микитась дал показания о 75 млн грн взятки Гройсману, - Бутусов

4 декабря, 2020, 11:58

Бывший нардеп и владелец компании "Укрбуд" Максим Микитась дал показания о 75 млн взятки экс-премьер-министру Владимиру Гройсману

Об этом журналист Юрий Бутусов написал в Facebook.

По его словам, 1-2 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски по делу о взятках компании "Укрбуд" в структурах бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

"Свидетельство против Гройсмана дал Максим Микитась - владелец строительной компании "Укрбуд", которая получила в 2017-18 годах выгодно строительные подряды от правительства. Микитась передал НАБУ и САП телефон, документы и дал показания от госслужащих, которым он передавал взятки", - написал журналист.

Кроме Гройсмана, по словам Бутусова, Микитась дал показания против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, заместителя начальника экспертного центра Министерства внутренних дел Константина Дубоноса. По этим лицам были начаты неотложные следственные действия. Также, по данным издания Цензор.Нет, Микитась также дал показания по ряду других лиц из бывшей и нынешней власти.

Согласно решению Высшего антикоррупционного суда от 26 ноября, на которое ссылается Бутусов, в сентябре 2017 Микитась встретился с Гройсманом и пообещал ему взятку в виде передачи нежилых помещений в жилом комплексе "Аристократы" в центре Киева на ул. Евгения Коновальца, 34. Отмечается, что помещение площадью около 2 тыс. кв.м оцениваются на рынке не менее чем в $ 2 млн.

"В дальнейшем ... Гройсман получил ... неправомерную выгоду на сумму 75 459 132 гривен", - говорится в судебном решении.

Бутусов добавил, что согласно показаниям Микитася, помещения были переданы структурам Гройсмана 18 декабря 2017 года и оформлены на предпринимателя из Винницкой области Юрия Гижко.

Напомним, 3 декабря экс-нардеп Микитась пошел на сделку со следствием и был переведен на круглосуточный домашний арест.

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