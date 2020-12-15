Бесплатную вакцину от COVID-19 получат около 21 млн украинцев из групп риска, - Степанов

15 декабря, 2020, 10:13

Министерство охраны здоровья (МОЗ) разработало план вакцинации и определило группы людей, которые будут вакцинированы за средства государства

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Министерство здравоохранения разработало четкий план вакцинации и определило группы людей, которых мы будем обязаны вакцинировать за счет государства. Таких людей почти 21 млн", - сказал Степанов.

По его словам, прежде всего необходимо вакцинировать медицинских работников, бойцов ООС, людей, находящихся в интернатах, домах престарелых, работников образования, Национальной полиции, Национальной гвардии, а также людей в возрасте от 60 лет и людей с сопутствующими заболеваниями.

Напомним, голова Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил , что государство профинансирует в 2021 году бесплатную вакцинацию населения от коронавируса.

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