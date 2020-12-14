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Государство профинансирует бесплатную вакцинацию населения от COVID-19 - Радуцкий


фото: reuters
Государство профинансирует в 2021 году бесплатную вакцинацию населения от коронавируса, заявил Михаил Радуцкий

Об этом сообщил главаКомитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook .

По его словам, Министерство финансов выполнит три требования Комитета здоровье нации по финансированию отрасли здравоохранения в 2021 году.

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"Во-первых, государство полностью профинансирует бесплатную вакцинацию населения от COVID-19. Во-вторых, НСЗУ получает все необходимые средства для расчетов с медицинскими учреждениями, занимающимися лечением больных коронавирусом", - подчеркнул Радуцкий.

Кроме того, по его словам, в Бюджетном кодексе будет сохранено требование о финансировании программы медицинских гарантий в размере не менее 5% ВВП.

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