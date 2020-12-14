Государство профинансирует бесплатную вакцинацию населения от COVID-19 - Радуцкий
Об этом сообщил главаКомитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook .
По его словам, Министерство финансов выполнит три требования Комитета здоровье нации по финансированию отрасли здравоохранения в 2021 году.
Читайте также: "Голос" представил свой план массовой вакцинации от коронавируса
"Во-первых, государство полностью профинансирует бесплатную вакцинацию населения от COVID-19. Во-вторых, НСЗУ получает все необходимые средства для расчетов с медицинскими учреждениями, занимающимися лечением больных коронавирусом", - подчеркнул Радуцкий.
Кроме того, по его словам, в Бюджетном кодексе будет сохранено требование о финансировании программы медицинских гарантий в размере не менее 5% ВВП.
- Напомним, глобальная инициатива COVAX принял решение о выделении Украине 8 млн бесплатных доз вакцины от коронавируса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb