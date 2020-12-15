Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс
15 декабря, 2020, 13:33
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №4100-д о внесении изменений в Бюджетный кодекс
Решение поддержали 311 народных депутатов, передает Еспресо.TV .
Отметим, проект закона является бюджетообразующим, он регулирует вопросы, связанные с подготовкой проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год".
- Напомним, 26 ноября правительство одобрило доработанный проект государственного бюджета на 2021 года ко второму чтению Верховной Радой.
- 27 ноября доработанный проект государственного бюджета на 2021 года внесли в Верховную Раду.
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