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Espreso.tvЭкономикаРада приняла изменения в Бюджетный кодекс

Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №4100-д о внесении изменений в Бюджетный кодекс

Решение поддержали 311 народных депутатов, передает Еспресо.TV .

Отметим, проект закона является бюджетообразующим, он регулирует вопросы, связанные с подготовкой проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год".

  • Напомним, 26 ноября правительство одобрило доработанный проект государственного бюджета на 2021 года ко второму чтению Верховной Радой.
  • 27 ноября доработанный проект государственного бюджета на 2021 года внесли в Верховную Раду.
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