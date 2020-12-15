"Динамо" не будет покупать футболистов для количества, - Суркис
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу уже сказал Суркису, что нужно усиливать команду, если руководство клуба хочет получить результат в этом сезоне.
"О трансферной политике Мирча Луческу сказал очень точную и правильную фразу: "Если хотите результатов прямо сейчас, то надо усиливать команду. Если готовы подождать, то ждать придется год". Мы сошлись на том, что те позиции, которые требуют усиления, мы будем усиливать. Работа в этом направлении ведется, работает селекционная служба, и мы приложим все усилия, чтобы наша команда вышла на новый качественный уровень. Покупать игроков для количества мы точно не будем. У нас много талантливой молодежи и нет смысла брать футболистов, которые прямо сейчас не сделают нас лучше", - сказал Игорь Суркис.
- Напомним, 9 декабря президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что нынешний главный тренер киевлян Мирча Луческу достоин сравнения только с Валерием Лобановским.
- 15 декабря стало известно, что Мирча Луческу договорился с президентом киевского клуба Игорем Суркисом об усилении команды.
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