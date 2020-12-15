"Динамо" не будет покупать футболистов для количества, - Суркис

15 декабря, 2020, 17:07

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что в зимнее трансферное окно клуб планирует проблемные позиции

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу уже сказал Суркису, что нужно усиливать команду, если руководство клуба хочет получить результат в этом сезоне.

"О трансферной политике Мирча Луческу сказал очень точную и правильную фразу: "Если хотите результатов прямо сейчас, то надо усиливать команду. Если готовы подождать, то ждать придется год". Мы сошлись на том, что те позиции, которые требуют усиления, мы будем усиливать. Работа в этом направлении ведется, работает селекционная служба, и мы приложим все усилия, чтобы наша команда вышла на новый качественный уровень. Покупать игроков для количества мы точно не будем. У нас много талантливой молодежи и нет смысла брать футболистов, которые прямо сейчас не сделают нас лучше", - сказал Игорь Суркис.

Напомним, 9 декабря президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что нынешний главный тренер киевлян Мирча Луческу достоин сравнения только с Валерием Лобановским.

15 декабря стало известно, что Мирча Луческу договорился с президентом киевского клуба Игорем Суркисом об усилении команды.

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