Луческу назвал Суркису три позиции, которые необходимо усилить в "Динамо"

15 декабря, 2020, 14:21

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу договорился с президентом киевского клуба Игорем Суркисом об усилении команды

Об этом заявил журналист Игорь Цыганик, сообщает FootballHub.

По его информации, 13 декабря состоялась встреча Луческу с Суркисом, которая продолжалась несколько часов. Главный тренер и президент клуба договорились, что команде нужен опорный хавбек, центральный защитник и нападающий, который сразу начнет забивать.

Селекционная служба "Динамо" уже предложила румынскому тренеру кандидатуры на усиление, среди которых нет украинских футболистов. Однако, Луческу не готов принимать решение немедленно. Он полетел в Бухарест, где будет изучать предложения чтобы принять окончательное решение.

Напомним, 9 декабря президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что нынешний главный тренер киевлян Мирча Луческу достоин сравнения только с Валерием Лобановским.

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