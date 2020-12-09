Луческу можно сравнивать только с Лобановским, - Суркис после победы "Динамо" над "Ференцварошем"

9 декабря, 2020, 12:15

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что нынешний главный тренер киевлян Мирча Луческу достоин сравнения только с Валерием Лобановским

Об этом Суркис заявил в эфире канала Бомбардир на YouTube, сообщает официальный сайт "Динамо" .

По словам Суркиса, 75-летний румын - опытный тренер с огромным стажем работы и профессионал до мозга костей.

"Его можно сравнивать только с Лобановским по тому, который так работал. В этом возрасте 24 часа тренировать и говорить о футболе - это может только большой профессионал. Оставить семью в Румынии, переехать жить на базу, хотя мы ему квартиру предлагали. Но отказывается, говорит, что хочет жить на базе, полностью познакомиться с командой, с игроками, быть ближе к ним ", - рассказал Суркис.

Он также раскритиковал недоброжелателей, которые не восприняли назначение Луческу главным тренером "Динамо".

"Мы стремимся в Европу, кричим, что нам надо в ЕС, а размышляем, как совки. Взять Моуринью тому же, он работал в МЮ," Челси ", сейчас в" Тоттенхэма ". Против" Челси "он делал все возможное, чтобы обыграть их. Это профессиональные тренеры, они хотят работать. Мистер принял этот вызов, потому что он профессионал. не перешел он к нам сразу после "Шахтера", он после этого еще где-то работал, а затем был безработным. Как было не воспользоваться? ", - пояснил Суркис.

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