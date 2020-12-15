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Espreso.tvСпорт"Айнтрахт" и "Боруссия" сыграли в драматическую ничью в Бундеслиге

"Айнтрахт" и "Боруссия" сыграли в драматическую ничью в Бундеслиге


фото: Getty Images
В 12-м туре чемпионата Германии по футболу "Айнтрахт" сыграл вничью с менхенгладбахской "Боруссией"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За "Айнтрахт" дважды забил Андре Силва, еще один гол на счету Аймен Баркока. В составе "Боруссии" хет-триком отметился Ларс Штиндль.

В турнирной таблице Бундеслиги "Айнтрахт" занимает девятое место и на 4 балла отстает от "Боруссии", которая идет шестой.

Чемпионат Германии

12-й тур

15 декабря

"Айнтрахт" - "Боруссия М" 3:3

Голы: Силва, 22 (пен.), 24 Баркок, 32 - Штиндль, 14, 90 (пен.), 90+ 5

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