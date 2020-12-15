Пакет санкций готовится, - Резников о незаконной продаже крымского винзавода "Массандра"
15 декабря, 2020, 10:57
Украина инициирует введение новых международных санкций против России из-за "приватизации" винзавода "Массандра" в оккупированном Крыму
Об этом заявил вице-премьер-министр Алексей Резников, передает пресс-служба Минреинтеграции.
Украина будет инициировать национальные санкции, международные суды, а также обращаться к международным партнерам о внесении виновных в санкционные списки и ужесточения санкций.
"Все имеющиеся в открытых источниках документы (протоколы, заявки, биографии руководства так называемого министерства в Крыму, организовавшего это т.п.) уже у нас. Санкционный пакет уже готовится", - добавил Резников.
- Напомним, оккупанты в Крыму продали винодельческий завод "Массандра" за 5,327 млрд руб. ($ 73 млн) компании "Южный проект" - дочерней фирме банка "Россия".
- В МИД Украины продаже предприятия назвали ничтожным .
- Прокуратура Автономной Республики Крым квалифицирует присвоение и продажа россиянами украинского предприятия "Массандра" на оккупированном полуострове как военное преступление .
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