Пакет санкций готовится, - Резников о незаконной продаже крымского винзавода "Массандра"

15 декабря, 2020, 10:57

Украина инициирует введение новых международных санкций против России из-за "приватизации" винзавода "Массандра" в оккупированном Крыму

Об этом заявил вице-премьер-министр Алексей Резников, передает пресс-служба Минреинтеграции.

Украина будет инициировать национальные санкции, международные суды, а также обращаться к международным партнерам о внесении виновных в санкционные списки и ужесточения санкций.

"Все имеющиеся в открытых источниках документы (протоколы, заявки, биографии руководства так называемого министерства в Крыму, организовавшего это т.п.) уже у нас. Санкционный пакет уже готовится", - добавил Резников.

Напомним, оккупанты в Крыму продали винодельческий завод "Массандра" за 5,327 млрд руб. ($ 73 млн) компании "Южный проект" - дочерней фирме банка "Россия".

В МИД Украины продаже предприятия назвали ничтожным .

Прокуратура Автономной Республики Крым квалифицирует присвоение и продажа россиянами украинского предприятия "Массандра" на оккупированном полуострове как военное преступление .