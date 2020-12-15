Продажа российскими оккупантами крымской "Массандры" является военным преступлением, - прокуратура АРК

15 декабря, 2020, 08:24

Прокуратура Автономной Республики Крым квалифицирует присвоение и продажу россиянами украинского предприятия "Массандра" на оккупированном полуострове как военное преступление

Об этом заявил руководитель прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный в интервью "Зеркалу недели" .

"Согласно IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 государстве-оккупанту запрещается присваивать как публичную, так и частную собственность на оккупированной территории. Государство-оккупант вправе пользоваться общественным имуществом только в военных целях", - пояснил Поночовный.

По словам руководителя прокуратуры АРК и Севастополя, никаких военных причин захватывать "Массандру" Россия не имела.

"В этом случае после оккупации полуострова РФ имущество" Массандры "было" национализировано ", фактически экспроприированы, передано в федеральную собственность - управлению делами президента РФ, затем возвращено в" собственность Республики Крым "соответственно, никакой военной необходимости в таком присвоении и передачи имущества не было. А выставления на аукцион активов "Массандры" и ее покупка российской компанией подтверждают тот факт, что оккупационная администрация, кроме того, незаконно завладела этим имуществом, еще и незаконно им распоряжается ", - сказал Поночовный.

Чиновник зазначиав, что прокуратура АРК и Севастополя ведет расследует несколько эпизодов в отношении имущества "Массандры".

"Кроме присвоение это еще и продажу земли под виноградниками в Гурзуфе, и производство в отношении" директора "" Массандры "Янины Павленко, самовольно открыла 240-летнюю бутылку" Херес де ля Фронтера "для Владимира Путина и Сильвио Берлускони. Теперь" дело "Массандры "пополнится и компанией-покупателем", - добавил Поночовный.

Напомним, оккупанты в Крыму продали винодельческий завод "Массандра" за 5,327 млрд руб. ($ 73 млн) компании "Южный проект" - дочерней фирме банка "Россия".

В МИД Украины продаже предприятия назвали ничтожным .

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